Верующие УПЦ призвали Зеленского прекратить нарушать их права
Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ).
9 апреля во время богослужения в Киево-Печерской лавре прихожане УПЦ собирали подписи под обращением к Зеленскому и Верховной Раде Украины. Они также попросили власти не забирать святыни, не мешать им молиться в обители и других храмах, которые по праву принадлежат УПЦ. В ином случае, как утверждается, это приведет к неизбежному конфликту внутри республики.
Ранее в Трапезном храме Киево-Печерской лавры глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний начал проведение службы. В то же время на территории обители богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) — предстоятель УПЦ.
В последние дни происходит рост напряжения вокруг лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников УПЦ обвиняют в связях с Россией и в пророссийской позиции. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.