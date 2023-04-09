Верующие УПЦ призвали Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания

Верующие Украинской православной церкви (УПЦ) призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Союз православных журналистов (СПЖ).

9 апреля во время богослужения в Киево-Печерской лавре прихожане УПЦ собирали подписи под обращением к Зеленскому и Верховной Раде Украины. Они также попросили власти не забирать святыни, не мешать им молиться в обители и других храмах, которые по праву принадлежат УПЦ. В ином случае, как утверждается, это приведет к неизбежному конфликту внутри республики.

Ранее в Трапезном храме Киево-Печерской лавры глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний начал проведение службы. В то же время на территории обители богослужение проводил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) — предстоятель УПЦ.

В последние дни происходит рост напряжения вокруг лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников УПЦ обвиняют в связях с Россией и в пророссийской позиции. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.