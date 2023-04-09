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05:02, 9 апреля 2023Бывший СССР

Россия нанесла удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области

«РВ»: ВКС России наносят массированные удары умными бомбами по ВСУ в Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Mykola Tymchenko / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированные удары «умными бомбами» по местам скопления техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает в Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад», — цитирует «РВ» сообщения украинских военных.

Канал сообщает, что взрывы прогремели в Бериславском районе Херсонской области на правом берегу Днепра. При этом российские самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, отмечают военкоры.

Ранее сообщалось, что пророссийские активисты создали в подконтрольном ВСУ Херсоне подпольную организацию, главной целью которой является уничтожение объектов украинских войск. «Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — заявил подпольщик о борьбе организации с ВСУ.

Марина Совина
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