Россия нанесла удары «умными бомбами» по ВСУ в Херсонской области

«РВ»: ВКС России наносят массированные удары умными бомбами по ВСУ в Херсонской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят массированные удары «умными бомбами» по местам скопления техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает в Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Прямо сейчас российские СУ-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад», — цитирует «РВ» сообщения украинских военных.

Канал сообщает, что взрывы прогремели в Бериславском районе Херсонской области на правом берегу Днепра. При этом российские самолеты повторно залетают на пусковые рубежи, отмечают военкоры.

Ранее сообщалось, что пророссийские активисты создали в подконтрольном ВСУ Херсоне подпольную организацию, главной целью которой является уничтожение объектов украинских войск. «Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — заявил подпольщик о борьбе организации с ВСУ.