МИД Украины осудил Ватикан за участие россиянина в крестном ходе

МИД Украины осудил Ватикан за участие подростка из России в крестном ходе у Колизея

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко осудил Ватикан за участие подростка из России в крестном ходе у Колизея в Великую пятницу. Своим мнением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что в церемонии приняли участие юноши из России и с Украины, которые пронесли святое распятие на 10-м этапе пути, который символизирует подъем Иисуса на Голгофу.

По словам украинского дипломата, Киев разочарован, что Святой Престол не принял во внимание аргументы украинской стороны об оскорбительном характере этого жеста. Николенко пояснил, что этот шаг является попыткой «приравнять жертву и агрессора».

Ранее в марте премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Ватикан является самым подходящим местом для ведения переговоров по Украине. «Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит для ведения переговоров, Италия его поддерживает», — сказала она.