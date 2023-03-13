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22:38, 13 марта 2023Мир

Ватикан назвали самым подходящим местом для переговоров по Украине

Премьер Италии Мелони назвала Ватикан самым подходящим местом для переговоров по Украине
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ватикан является самым подходящим местом для ведения переговоров для урегулирования на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет ТАСС.

По ее словам, для переговоров нужен баланс сил. «Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит для ведения переговоров, Италия его поддерживает», — назвала она Ватикан лучшим местом для обсуждения украинского кризиса.

11 марта Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан предпринимает дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом он уточнил, что речь не идет о мирном плане. Однако, подчеркнул Папа Римский, у Ватикана есть «желание служить миру».

Ранее Папа Римский выразил готовность поехать в Киев при условии, что он также посетит Москву. Кроме того, он высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Ватикане, посчитав ее маловероятной.

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Марина Совина
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