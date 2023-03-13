Ватикан назвали самым подходящим местом для переговоров по Украине

Премьер Италии Мелони назвала Ватикан самым подходящим местом для переговоров по Украине

Ватикан является самым подходящим местом для ведения переговоров для урегулирования на Украине, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет ТАСС.

По ее словам, для переговоров нужен баланс сил. «Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит для ведения переговоров, Италия его поддерживает», — назвала она Ватикан лучшим местом для обсуждения украинского кризиса.

11 марта Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан предпринимает дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом он уточнил, что речь не идет о мирном плане. Однако, подчеркнул Папа Римский, у Ватикана есть «желание служить миру».

Ранее Папа Римский выразил готовность поехать в Киев при условии, что он также посетит Москву. Кроме того, он высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Ватикане, посчитав ее маловероятной.