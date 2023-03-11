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22:39, 11 марта 2023Мир

Папа Римский сообщил о беспокойстве в мире из-за Украины

Папа Римский Франциск: Ватикан предпринимает дипломатические шаги по ситуации на Украине
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Gudlielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан предпринимает дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил в беседе с изданием La Nación.

«В данный момент Ватикан делает некие вещи более дипломатического характера, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться», — сказал понтифик. При этом он уточнил, что речь не идет о мирном плане. Однако, подчеркнул Папа Римский, у Ватикана есть «желание служить миру».

Он добавил, что кризис вокруг Украины тревожит лидеров многих государств, в частности, премьер-министра Индии Нарендру Моди. «А Моди — уравновешенный человек, который прекрасно может призвать к диалогу обоих», — отметил понтифик.

Ранее Папа Римский выразил готовность поехать в Киев при условии, что он также посетит Москву. Кроме того, он высказался о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Ватикане, посчитав ее маловероятной.

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Варвара Кузьмина
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