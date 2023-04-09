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09:41, 9 апреля 2023Экономика

Назван крупнейший импортер российской водки в 2022 году

Крупнейшим импортером российской водки в 2022 году стал Израиль

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В 2022 году мировым лидером по импорту водки из России стал Израиль. Крупнейшего импортера российского алкогольного напитка назвали РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что в 2022 году страна увеличила закупки водки в денежном выражении более чем в четыре раза — до 24,7 миллиона долларов с 5,7 миллиона долларов в 2021 году. Второе место в рейтинге отошло Германии, которая сократила импорт российской водки с 43,4 миллиона долларов до 7,5 миллиона долларов.

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Тройку лидеров замыкает Армения. При этом страна сократила импорт алкогольного напитка из России почти в два раза — с 13,2 миллиона долларов до 6,9 миллиона долларов.

Ранее в марте Испания, крупнейший покупатель российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, призвала всех импортеров в стране отказаться от новых контрактов с Россией. Письмо с таким содержанием всем компаниям, получающим топливо из-за рубежа, разослала министр энергетики королевства Тереза Рибера.

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Фариза Бацазова
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