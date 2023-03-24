Испания призвала всех импортеров СПГ отказаться от поставок из России

Bloomberg: Испания призвала импортеров СПГ отказаться от новых контрактов с Россией

Испания — крупнейший покупатель российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе — призвала всех импортеров в стране отказаться от новых контрактов с Россией. Письмо с таким содержанием 14 марта разослала всем компаниям, получающим топливо из-за рубежа, министр энергетики королевства Тереза Рибера. С документом ознакомилось Bloomberg.

В письме прямо не упоминаются спотовые контракты, но содержится общий призыв «активизировать диверсификацию поставок СПГ и отказаться от импорта из России». Выполнение этого требования не является обязательным, так как документ не вводит никаких санкций, уточнили источники издания.

Письмо получили 14 марта компании Naturgy Energy Group, Repsol, TotalEnergies, Axpo, Pavilion Energy, Enagás, Met Energy, Enet Energy, Energias de Portugal, Compañía Española de Petroleos и BP Gas & Power Iberia. Axpo, Repsol и Enagás ответили, что они не закупают СПГ в России.

В 2022 году Испании пришлось резко нарастить импорт СПГ из России, так как ее давний поставщик, Алжир, сократил поставки из-за ухудшения дипломатических отношений.

Ранее в марте еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу.

По итогам 2022 года экспорт российского трубопроводного газа в страны дальнего зарубежья рухнул в полтора раза, до 100,9 миллиарда кубометров в год, даже с учетом роста поставок в Китай на пять миллиардов кубометров. Эксперты ожидают, что в 2023 году поставки сократятся еще на треть, причем за счет именно европейских стран.