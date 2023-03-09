В Евросоюзе призвали полностью отказаться от российского сжиженного газа

Еврокомиссар Симсон призвала страны ЕС полностью отказаться от СПГ из России

Евросоюзу (ЕС) следует полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), призвала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента. Ее цитирует РИА Новости.

«Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда действующие подходят к концу», — подчеркнула Симсон. По ее мнению, отказ от контрактов с Россией гарантирует «надежным» поставщикам газа сохранение спроса на него в регионе.

Во время выступления еврокомиссар также предложила странам блока продлить действующее соглашение, которое подразумевает добровольное сокращение потребления на 15 процентов. Благодаря текущим мерам блоку удалось успешно пройти отопительный сезон и смягчить последствия энергетического кризиса, обострившегося на фоне резкого снижения поставок газа из России.

Однако Симсон отметила, что у Европы «не должно быть иллюзий, что будет легко» — регион ждет сложный год.

На данный момент подземные газовые хранилища (ПХГ) ЕС все еще заполнены значительными объемами топлива — примерно на 57 процентов, что в два раза больше показателя прошлого года.