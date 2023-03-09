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15:43, 9 марта 2023Экономика

В Евросоюзе призвали полностью отказаться от российского сжиженного газа

Еврокомиссар Симсон призвала страны ЕС полностью отказаться от СПГ из России

Фото: Jens Buettner / dpa / Globallookpress.com

Евросоюзу (ЕС) следует полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ), призвала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента. Ее цитирует РИА Новости.

«Я полагаю, что мы должны полностью отказаться от российских поставок, не забывая при этом об обеспечении снабжения. Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда действующие подходят к концу», — подчеркнула Симсон. По ее мнению, отказ от контрактов с Россией гарантирует «надежным» поставщикам газа сохранение спроса на него в регионе.

Во время выступления еврокомиссар также предложила странам блока продлить действующее соглашение, которое подразумевает добровольное сокращение потребления на 15 процентов. Благодаря текущим мерам блоку удалось успешно пройти отопительный сезон и смягчить последствия энергетического кризиса, обострившегося на фоне резкого снижения поставок газа из России.

Однако Симсон отметила, что у Европы «не должно быть иллюзий, что будет легко» — регион ждет сложный год.

На данный момент подземные газовые хранилища (ПХГ) ЕС все еще заполнены значительными объемами топлива — примерно на 57 процентов, что в два раза больше показателя прошлого года.

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Софья Ермакова
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