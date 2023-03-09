Страны Европы захотели продлить меры противодействия энергокризису

Еврокомиссия предложит ЕС продлить сокращение потребления газа на 15%

Евросоюзу следует продлить ограничения в отношении потребления газа, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее слова приводит ТАСС.

Организация хочет предложить странам продолжать экономить топливо — действующее соглашение подразумевает добровольное сокращение потребления на 15 процентов. Благодаря текущим мерам блоку удалось успешно пройти отопительный сезон и смягчить последствия энергетического кризиса, обострившегося на фоне резкого снижения поставок газа из России.

Однако Еврокомиссар отметила, что у Европы «не должно быть иллюзий, что будет легко». Симсон добавила, что страны ждет сложный год. Тем не менее подземные газовые хранилища (ПХГ) стран все еще заполнены значительными объемами топлива — примерно 57 процентов, что в два раза больше показателя прошлого года.

После начала военных действий и последовавших за ним западных санкций Россия перестала быть главным поставщиком трубопроводного газа в регион, подчеркнула Симсон. На российский газ с сентября прошлого года приходится около восьми процентов от общего импорта топлива. С первого места страну сместила Норвегия.

Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа в конце октября. Еврокомиссия отмечала, что альтернативные поставщики смогли обеспечить регион газом, однако стоимость энергетического импорта по-прежнему высока, из-за чего потребители и предприятия находятся под очень сильным давлением.