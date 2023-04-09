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20:38, 9 апреля 2023Бывший СССР

Противники УПЦ попытались захватить собор в Каменец-Подольском

Противники УПЦ предприняли попытку захвата кафедрального собора в Каменец-Подольском

Фото: James Coleman / Unsplash

Противники Украинской православной церкви (УПЦ) предприняли попытку захвата ее кафедрального собора в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. Об этом говорится на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Предпринимается попытка захвата кафедрального собора в Каменец-Подольском. По сообщению очевидцев с места происшествия, полиция не реагирует на вызовы», — говорится в сообщении.

Верующим, которые встали на защиту храма, пытаются вручить повестки. Внутри собора совершается богослужение, люди перед собором также молятся.

В информационно-просветительском отделе УПЦ отметили, что противники церкви еще с 8 апреля призывают в социальных сетях штурмовать собор. При этом они распространяют ложную информацию об УПЦ.

Ранее верующие УПЦ призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. Они также попросили власти не забирать святыни, не мешать им молиться в обители и других храмах, которые по праву принадлежат УПЦ.

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Никита Абрамов
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