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12:16, 9 апреля 2023Мир

Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»

Захарова оценила планы президента Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила планы президента Украины Владимира Зеленского посетить ФРГ. Свой комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«К своим потянулся», — такой фразой дипломат отреагировала на появившиеся в сети сообщения. Она напомнила, что, по данным СМИ, при визите в Германию Зеленского могут наградить премией Карла Великого.

«Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке», — добавила Захарова.

О том, что президент Украины вскоре может посетить Германию, ранее сообщила газета Bild am Sonntag. По ее данным, Зеленский в мае может приехать в страну впервые с момента начала специальной военной операции.

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Варвара Кошечкина
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