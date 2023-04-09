Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»

Захарова оценила планы президента Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила планы президента Украины Владимира Зеленского посетить ФРГ. Свой комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

«К своим потянулся», — такой фразой дипломат отреагировала на появившиеся в сети сообщения. Она напомнила, что, по данным СМИ, при визите в Германию Зеленского могут наградить премией Карла Великого.

«Будут очередные фотографии века: немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего "дранга" — освобождению "жизненного пространства" на Востоке», — добавила Захарова.

О том, что президент Украины вскоре может посетить Германию, ранее сообщила газета Bild am Sonntag. По ее данным, Зеленский в мае может приехать в страну впервые с момента начала специальной военной операции.