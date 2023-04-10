Известная актриса рассказала о переезде из Петербурга в Москву

Актриса Анна Банщикова рассказала о переезде в Москву из Санкт-Петербурга 18 лет назад

Российская актриса театра и кино Анна Банщикова в интервью изданию «Москвич Mag» рассказала о своем переезде в Москву из Санкт-Петербурга, который состоялся 18 лет назад.

Известная актриса отметила, что работала в театре в Санкт-Петербурге, когда стала приезжать на съемки в Москву. В такие периоды она останавливалась у своих подруг. «В Москве были съемки, а в Питере работы не хватало, и я приезжала в Москву на один день, а потом уезжала домой играть спектакли. Моталась», — объяснила Банщикова.

Вскоре, по словам артистки, ей стало трудно совмещать работу в разных городах, а потом она вышла замуж и в итоге окончательно переехала. «Я дико полюбила Москву — она совсем другая. В Москве я уже 18 лет», — отметила Банщикова.

Ранее сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев, который также снимается в кино, назвал Москву лучшим городом мира. Он отметил, что в столице развита инфраструктура, есть развлечения и много возможностей.