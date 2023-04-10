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09:17, 10 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии к пенсионерке на огород приплыл соседский дом

В Гомеле к пенсионерке на огород приплыл соседский дом, его эвакуировали спасатели

Кадр: Sputnik Беларусь

В белорусском Гомеле к пенсионерке на огород приплыл соседский дом. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что плавучее сооружение на участок к женщине занесло паводком. По словам соседей, в дрейфующем летнем доме в настоящий момент никто не живет, а нынешним владельцам он достался от построивших его родителей.

Прибывшие на место спасатели признались, что с подобной проблемой столкнулись впервые. Эвакуировать дом им пришлось на лодке. Его оттащили с огорода пенсионерки и для надежности привязали с помощью стального троса к дереву.

Ранее сообщалось, что из-за заторов льда на реках наводнения могут грозить жителям пяти российских регионов. Как заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, риск подтопления существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Тверской, Ленинградской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае.

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Георгий Нестеров
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