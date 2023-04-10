В сети восхитились внешностью байкерши в откровенном платье

Байкерша Тина показала пользователям сети фигуру в откровенном платье

Байкерша Тина с никнеймом @hexad показала фигуру в откровенном наряде и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 51 тысячи подписчиков.

В начале видео девушка позировала в специализированном черно-белом костюме, который состоял из лонгслива, а также кожаных куртки и штанов. Затем инфлюэнсерша примерила облегающее белое мини-платье на тонких бретелях и с вырезами на боках, продемонстрировав татуировки на теле. При этом она завела руки за голову и распустила собранные в пучок волосы.

Кадр: @hexad / TikTok.com

Зрители оценили внешность блогерши в комментариях. «О боже, ты действительно идеальна», «Ты богиня», «Абсолютно красиво, великолепно и ошеломляюще», — отметили они.

В марте дизельный механик Жасмин с никнеймом @jasminehardiee из Австралии снялась в униформе и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала во время рабочего процесса. В начале ролика она позировала в коротких джинсовых шортах и черном кроп-топе, а затем надела форменный желто-белый комбинезон и кепку.