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19:24, 10 апреля 2023Силовые структуры

Ограбившего магазин и оставившего чаевые его директору россиянина задержали

В Петербурге задержали грабителя, оставившего директору магазина чаевые

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнего подозреваемого в ограблении магазина сотовой связи. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает РИА Новости.

Об инциденте в полицию заявила директор магазина. По ее словам, неизвестный с пистолетом ворвался в салон и, угрожая ей, похитил пять тысяч рублей и телефон.

Ограбление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как мужчина сначала просит показать ему телефон получше, а затем достает оружие и просит женщину не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты. За это россиянин оставляет ей в качестве чаевых несколько купюр из кассы.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге задержали криминального авторитета, организовавшего нападение на ломбард.

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Илона Палей
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