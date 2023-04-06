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17:24, 6 апреля 2023Силовые структуры

Российского криминального авторитета заподозрили в нападении на ломбард

В Екатеринбурге задержали криминального авторитета, организовавшего нападение на ломбард

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге задержали криминального авторитета по подозрению в организации нападения на ломбард. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает E1.Ru.

По данным издания, мужчина возглавлял банду из нескольких человек, которая совершила ограбление ломбарда. У задержанного обнаружили арсенал оружия. Ранее криминальный авторитет был судим за бандитизм.

29 марта двое мужчин, один из которых был в спецодежде доставщика еды, ворвались в помещение, избили охранника и похитили украшения, после чего скрылись на велосипедах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе полиция задержала двух вооруженных мужчин, готовивших ограбление инкассаторов.

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Илона Палей
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