Российского криминального авторитета заподозрили в нападении на ломбард

В Екатеринбурге задержали криминального авторитета, организовавшего нападение на ломбард

В Екатеринбурге задержали криминального авторитета по подозрению в организации нападения на ломбард. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает E1.Ru.

По данным издания, мужчина возглавлял банду из нескольких человек, которая совершила ограбление ломбарда. У задержанного обнаружили арсенал оружия. Ранее криминальный авторитет был судим за бандитизм.

29 марта двое мужчин, один из которых был в спецодежде доставщика еды, ворвались в помещение, избили охранника и похитили украшения, после чего скрылись на велосипедах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе полиция задержала двух вооруженных мужчин, готовивших ограбление инкассаторов.