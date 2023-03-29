Двое вооруженных мужчин попались перед ограблением инкассаторов в Крыму

В Симферополе полиция задержала 2 вооруженных мужчин, готовивших ограбление инкассаторов

В Симферополе полицейские задержали двоих вооруженных мужчин, готовивших нападение на инкассаторов с целью ограбления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемые попались силовикам случайно. Правоохранители проводили рейд по борьбе с распространением наркотиков. Они остановили автомобиль Skoda Rapid для проверки, но в багажнике увидели автомат АК-47 и два магазина с патронами. Водитель в камуфляже стал оправдываться и заявил, что машина принадлежит его другу и он взял ее на время покататься. Тогда силовики задержали приятеля.

В отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия. В ходе расследования выяснилось, что мужчины готовились к вооруженному налету на инкассаторскую машину, которая должна была везти 3,6 миллиона рублей. Долгое время они следили за ней, выяснили маршрут и расписание перевозки денег, приобрели оружие, балаклавы.

В назначенный день мужчины припарковали вторую машину у места нападения, чтобы скрыться на ней после налета, однако одного из сообщников остановили полицейские.

Теперь наряду с незаконным оборотом оружия подозреваемым вменяется разбой.