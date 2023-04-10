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14:47, 10 апреля 2023Силовые структуры

Москвичка отправила в США череп умершего 10 лет назад человека

Во Внуково в посылке москвички для жителя США нашли череп человека, умершего 10 лет назад

Фото: Mathew MacQuarrie / Unsplash

В аэропорту Внуково в посылке москвички нашли череп человека, который умер примерно 10 лет назад. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Посылка была адресована жителю Чикаго, США. Его имя совпадает с именем местного бизнесмена, который раньше владел строительным предприятием и работал аналитиком в крупной банковской компании. Правоохранители выясняют, ему ли был отправлен череп, а также устанавливают личность погибшего.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске после обнаружения сгоревшей машины с костями возбудили дело об убийстве.

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Илона Палей
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