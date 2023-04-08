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06:29, 8 апреля 2023Силовые структуры

Уголовное дело возбудили из-за найденной в российском регионе машины с костями

В Уссурийске после обнаружения сгоревшей машины с костями возбудили дело об убийстве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения в Уссурийске человеческих останков в сгоревшей машине. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что следователи уже установили личность арендатора машины и провели обыск у него в квартире, где обнаружили и изъяли вещи с «веществом бурого цвета». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз. «Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

Обгоревший кузов легкового автомобиля Mazda был обнаружен днем 7 апреля в районе дома №1 по Сельскохозяйственной улице.

В конце марта под Петербургом после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки. Их отправили в морг на исследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В феврале в Выборге Ленобласти прохожая обнаружила отрубленные ноги. Останки неизвестного лежали за Петровским мостом, около площадки для выгула собак, рядом с ними находился порванный пакет.

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Екатерина Подвигина
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