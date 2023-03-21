В расселенном доме под Петербургом нашли человеческие останки

В Ленобласти после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки

Под Петербургом после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает 78.ru.

Пожар произошел на Лесной улице в Приморске Ленинградской области. Уточняется, что возгорание в двухэтажном здании случилось ночью на 20 марта. В результате горения обрушилась кровля.

Во время тушения и разбора завалов были обнаружены человеческие останки. Их отправили в морг на исследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В феврале в Выборге Ленобласти прохожая нашла отрубленные ноги. Останки неизвестного лежали за Петровским мостом, около площадки для выгула собак, рядом с ними находился порванный пакет.