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14:56, 16 февраля 2023Силовые структуры

Россиянка нашла отрубленные ноги около площадки для выгула собак

В Ленобласти женщина нашла отрубленные ноги около площадки для выгула собак

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленинградской области прохожая нашла отрубленные ноги. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, женщина обнаружила останки в Выборге в районе Анненских укреплений. Ноги неизвестного лежали за Петровским мостом около площадки для выгула собак. Отмечается, что рядом с ними находился порванный пакет.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Москве полиция начала проверку после обнаружения человеческого черепа в гараже местной жительницы.

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Екатерина Власова
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