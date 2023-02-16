Россиянка нашла отрубленные ноги около площадки для выгула собак

В Ленобласти женщина нашла отрубленные ноги около площадки для выгула собак

В Ленинградской области прохожая нашла отрубленные ноги. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, женщина обнаружила останки в Выборге в районе Анненских укреплений. Ноги неизвестного лежали за Петровским мостом около площадки для выгула собак. Отмечается, что рядом с ними находился порванный пакет.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Москве полиция начала проверку после обнаружения человеческого черепа в гараже местной жительницы.