Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 7 апреля 2023Россия

В российском регионе нашли автомобиль с костями

В Уссурийске Приморского края нашли обгоревший автомобиль с костями

Кадр: Telegram-канал прокуратуры Приморского края

В Уссурийске Приморского края нашли обгоревший автомобиль с костными останками. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Обгоревший кузов легкового автомобиля Mazda был обнаружен днем 7 апреля в районе дома №1 по Сельскохозяйственной улице. «В салоне машины обнаружены фрагменты костей», — говорится в сообщении.

Чьи именно кости — неизвестно. Их принадлежность установят в ходе соответствующих экспертиз. Машина была припаркована на краю обрыва. Автомобиль полностью сгорел.

В конце марта под Петербургом после пожара в расселенном доме нашли человеческие останки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Значимость утечки секретных документов Пентагона по конфликту на Украине оценили
Один из напавших на силовиков в Ингушетии боевиков сдался
Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Сочи
Воспитанник «Зенита» сравнил футбол в России и США
Российский пятиклассник пришел в школу и получил удар током
США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов
Российская стилистка назвала самый модный аксессуар весны и лета
Порошенко приехал в Киево-Печерскую лавру
Вооруженный пистолетом мужчина попытался проникнуть на территорию Минобороны
Россиянин решил расплатиться с таксистом ударом ножа в голову и получил 7,5 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.