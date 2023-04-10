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08:00, 10 апреля 2023Интернет и СМИ

Бывшая бариста рассказала об оригинальной мести сотням невежливых клиентов

Бывшая бариста Starbucks призналась, что готовила невежливым клиентам напитки без кофеина

Фото: Fakhrudin Fahmi / Unsplash

Бывшая бариста Starbucks Хизер Стрэнд из Портленда заявила, что в прошлом оригинально отомстила сотням невежливых клиентов. На видео девушки обратило внимание издание Daily Dot.

Ролик, в котором Стрэнд рассказала о своей политике по отношению к неприятным ей посетителям, появился в TikTok 31 марта и набрал более 150 тысяч просмотров. В нем экс-бариста призналась, что в течение шести лет готовила напитки без кофеина, если сталкивалась с хамством клиентов заведения.

«Если ты грубил на кассе, ты получал кофе без кофеина. Если ты грубил, делая заказ в машину, ты получал кофе без кофеина. И [так было,] даже если ты отвратительно вел себя с кем-то другим, кто работал в Starbucks», — заявила Стрэнд. В конце ролика она призвала зрителей не хамить людям, которые делают для них напитки или еду, а также всем окружающим.

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В комментариях под видео другой бариста заявил, что всегда готовит напитки без кофеина полицейским. Еще один зритель при этом обратил внимание на то, что посетителям, которые заказывают кофе без кофеина, не следует из мести добавлять кофеин в напиток. Автор видео согласилась с этим мнением и заверила, что всегда готовила напитки без кофеина тем посетителям, кто их заказывал, даже если они вели себя раздражающе, так как у них могли быть проблемы с сердцем.

Ранее также сообщалось о сотруднице ресторана, которая проучила грубого гостя. Женщина сумела найти адрес обидчика и отправила ему открытку обидного содержания.

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Оксана Петина
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