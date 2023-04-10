Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:06, 10 апреля 2023Мир

Российский посол обвинил Германию в пересечении «красных линий»

Посол РФ в ФРГ Нечаев обвинил Берлин в накачивании ВСУ смертоносными системами вооружений

Фото: Unsplash

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия позволила себе пересечение «красных линий», поставляя Вооруженным силам Украине (ВСУ) смертоносные системы вооружений. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Нечаев отметил, что Берлин перешел все возможные «красные линии», стремясь нанести Москве «стратегическое поражение».

Материалы по теме:
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение. Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
Украина впервые получит западные танки и наступательное вооружение.Почему в НАТО решились пойти на обострение конфликта?
20 января 2023

«Факт, однако, состоит в том, что номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ. Создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах», — обвинил Германию российский посол.

Дипломат также прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о риске отправки Западом войск на Украину. По его словам, «проще воевать чужими руками». Нечаев отметил, что немецкие избиратели вряд ли поддержат такие планы.

Ранее сообщалось, что Германия обучит более тысячи военнослужащих Украины. С таким заявлением выступил канцлер страны Олаф Шольц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за поста Медведева об Украине
Российский посол обвинил Германию в пересечении «красных линий»
Стало известно о попытке ЧВК «Вагнер» купить оружие в стране НАТО
Мужчина столкнул беременную жену с Трона Артура и получил пожизненный срок
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков
Россиян предупредили о подорожании ряда товаров
Microsoft остановила гарантийное обслуживание консолей Xbox в России
Польше предсказали судьбу «деревенского дурачка» из-за позиции по Украине
Россиянам предсказали рост доходов
В Минобороны сообщили о формировании в новых регионах России частей ПВО ВКС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.