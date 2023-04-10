Российский посол обвинил Германию в пересечении «красных линий»

Посол РФ в ФРГ Нечаев обвинил Берлин в накачивании ВСУ смертоносными системами вооружений

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия позволила себе пересечение «красных линий», поставляя Вооруженным силам Украине (ВСУ) смертоносные системы вооружений. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Нечаев отметил, что Берлин перешел все возможные «красные линии», стремясь нанести Москве «стратегическое поражение».

«Факт, однако, состоит в том, что номенклатура поставляемых Украине германских вооружений непрерывно расширяется. От поставок касок Берлин перешел к накачиванию киевского режима современными смертоносными системами вооружений, включая тяжелые боевые танки, гаубицы, РСЗО, ЗСУ. Создаются логистические и сервисные центры по их ремонту и техобслуживанию в третьих странах», — обвинил Германию российский посол.

Дипломат также прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о риске отправки Западом войск на Украину. По его словам, «проще воевать чужими руками». Нечаев отметил, что немецкие избиратели вряд ли поддержат такие планы.

Ранее сообщалось, что Германия обучит более тысячи военнослужащих Украины. С таким заявлением выступил канцлер страны Олаф Шольц.