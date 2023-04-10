В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс Расписания»: 10 апреля в аэропортах Москвы отменили и задержали около 20 рейсов

В трех московских аэропортах в понедельник, 10 апреля, произошла отмена и задержка около 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, во Внуково задержана вылеты четырех самолетов, пять рейсов отменено. В Домодедово перенесены два авиарейса, в Шереметьево задержано три рейса и еще два отменено.

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета 16 пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в апреле стало известно, что пилоты авиакомпании Utair забыли включить автопилот во время полета, из-за чего лайнер начал резко терять высоту и падать. Инцидент произошел с российским воздушным судном, летевшим из Москвы в Баку.