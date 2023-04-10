Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:11, 10 апреля 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс Расписания»: 10 апреля в аэропортах Москвы отменили и задержали около 20 рейсов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В трех московских аэропортах в понедельник, 10 апреля, произошла отмена и задержка около 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Так, во Внуково задержана вылеты четырех самолетов, пять рейсов отменено. В Домодедово перенесены два авиарейса, в Шереметьево задержано три рейса и еще два отменено.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета 16 пассажирских лайнеров в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в апреле стало известно, что пилоты авиакомпании Utair забыли включить автопилот во время полета, из-за чего лайнер начал резко терять высоту и падать. Инцидент произошел с российским воздушным судном, летевшим из Москвы в Баку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
Зеленскому предрекли усиленную слежку со стороны США
Российский турист разбился насмерть на скутере во время отдыха в Таиланде
Петербурженка избила посетительниц магазина и попала на видео
Решение Маска не удалять пост Медведева об Украине из Twitter объяснили
Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата
Пушилин рассказал о поездке в Артемовск
В Киеве горячей водой залило одну из улиц
37-летняя российская супермодель показала тело в откровенном бикини
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.