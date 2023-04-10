Россиян предупредили о подорожании ряда товаров

Экономист РЭУ Долгова допустила подорожание импортных товаров с коротким сроком хранения

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, на стоимости каких товаров отразится ослабление курса рубля к основным иностранным валютам. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Долгова подчеркнула, что наиболее заметно изменения в курсе валют отразятся на импортных товарах с коротким сроком хранения. В их стоимость заложены затраты на транспортировку, перевалку, страхование, хранение на складах и уплату пошлин.

«Кроме этого, некоторые виды оборудования ввозятся в разобранном виде, что тоже добавляется в конечную стоимость», — отметила она.

Экономист предупредила россиян, что подорожание некоторых товаров может произойти уже в апреле. Исключением станут запасы, которые не успели реализовать со складов в России. По словам эксперта, на цены товаров также влияют другие обстоятельства, включая платежеспособный спрос.

«Электроника и бытовая техника могут остаться на прежнем уровне или даже подешеветь, поскольку на складах скопились излишки товаров, завезенных еще в начале прошлого года и нераспроданных из-за снижения покупательского спроса», — подчеркнула она.

Специалист добавила, что на стоимость продуктов влияет сезонность. Так, появление свежих отечественных овощей и фруктов уменьшит цену импортных товаров.

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