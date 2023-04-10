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01:14, 10 апреля 2023Экономика

Россиянам предсказали рост доходов

«Известия»: реальные доходы россиян могут вырасти на 3 процента в 2023 году

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Доходы граждан России могут вырасти — с таким прогнозом выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА». Однако увеличение показателя пока не означает возвращение к допандемийному уровню, пишут «Известия».

Эксперты предсказали россиянам рост доходов на три процента в 2023 году. Чтобы вернуться к уровню, зафиксированному до пандемии COVID-19, потребуется два-три года. При этом инфляция способна упасть до 6,5 процента, что вместе с повышением минимального размера оплаты труда повлечет к увеличению доходов граждан. Предполагается, что показатель среднегодовой безработицы не поднимется выше четырех процентов.

«Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года. Господдержка позволит справиться с трудностями с наименьшими потерями», — отметила директор-руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин также подтвердил, что реальные доходы россиян по итогам года способны увеличиться на фоне падения инфляции.

15 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в стране снижается и к тому моменту достигла уровня меньше четырех процентов годовых, опустившись ниже целевого показателя.

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Марина Совина
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