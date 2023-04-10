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07:30, 10 апреля 2023Путешествия

Пассажирам посоветовали справляться с аэрофобией с помощью фото в телефоне

Reddit: пользователи сети посоветовали пассажирам с аэрофобией отвлекаться с помощью фото

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Пассажирам с аэрофобией посоветовали справляться со страхом во время полета с помощью удаления ненужных фото в телефоне. Такие рекомендации дали пользователи форума Reddit в ответ на соответствующий вопрос автора публикации.

В комментариях юзеры рассказали о собственных фобиях и отметили, что в первую очередь стоит обратиться за помощью к психологу. Тем не менее, если времени до полета осталось слишком мало, отвлечься помогут фотографии, отмечается под публикацией.

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«Я считаю, что медитативные и дыхательные практики бесполезны, они лишь привлекают мое внимание к растущей внутри панике. А удаление старых фотографией не только отвлечет, но и напомнит о счастливых временах. А еще я перечитываю в полете сообщения с мамой или с любимым человеком», — написал один из пользователей сети.

Другой комментатор вспомнил о рекомендациях своего психолога, заявив, что в нервных ситуациях они ему помогают. По его словам, следует медленно напрягать и расслаблять мышцы тела, начиная от ног и заканчивая руками. «Это как-то влияет на нервную систему и возвращает вас на землю», — заключил он.

Ранее пассажирка авиакомпании British Airways поделилась запиской от командира воздушного судна, которая помогла ей справиться со страхом полета. Мужчина изобразил на бумаге поперечное сечение лайнера и схему аэродинамики. С помощью рисунка он объяснил пассажирке, как проходит полет.

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Зарина Дзагоева
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