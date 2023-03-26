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15:32, 26 марта 2023Путешествия

Пилот передал записку с рисунком пассажирке и избавил ее от страха летать

Девушка рассказала в Twitter о пилоте, который помог ей справиться со страхом полета

Фото: Unsplash

Пассажирка авиакомпании British Airways поделилась запиской от командира воздушного судна, которая помогла ей справиться со страхом полета. Своей историей девушка поделилась в Twitter.

По словам жительницы Италии Джулии Бакли (Julia Buckley), она ужасно нервничала, когда садилась на рейс до Рио-де-Жанейро. Девушка не уточнила, как ей удалось познакомиться с командиром воздушного судна, однако она рассказала, что пилот передал ей записку — мужчина изобразил на бумаге поперечное сечение лайнера и схему аэродинамики. С помощью рисунка он объяснил пассажирке, как проходит полет.

«Села на борт, дрожа от страха, а высадилась в безмятежном настроении, да еще и с подробной диаграммой аэродинамики, нарисованной пилотом Делем. Ему удалось в одиночку избавить меня на 80 процентов от страха перед полетами! Это изменило мою жизнь, спасибо!» — написала Бакли.

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Итальянка добавила, что на сечении самолета пилот объяснил ей, откуда исходит подъемная сила — для наглядности собеседник подул на лист бумаги, чтобы показать, как он поднимается, а не опускается. Кроме того, она узнала, что лайнер может планировать три часа без двигателей, а турбулентность, которая появляется у побережья Бразилии, возникает из-за того, что два реактивных потока встречаются на экваторе.

«Он [пилот] был невероятным. Когда мы приземлились, он пригласил меня в кабину экипажа, чтобы познакомить с другим пилотом и показать, что они видят во время полета. Восхитительно», — поделилась подробностями Бакли.

Ранее в марте пассажир заменил потерявшего сознание пилота и помог посадить воздушное судно. Отмечалось, что пришедший на помощь мужчина оказался дипломированным пилотом другого авиаперевозчика и находился на борту как обычный турист.

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Дарья Рыбак
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