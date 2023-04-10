Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Bi.Zone: хакеры придумали новую схему мошенничества с полезными ресурсами для бухгалтеров

Мошенники для кражи денег у российских предпринимателей и компаний начали создавать якобы полезные ресурсы для бухгалтеров, рассказали в компании Bi.Zone. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили эксперты, преступники наполняют их ключевыми словами, покупают контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска. «Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное программное обеспечение (ПО) на компьютеры бухгалтеров», — предупредили о новой схеме мошенничества специалисты.

По их словам, хакеры придумали нестандартные методы — для атаки они используют не фишинговую рассылку, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов. Фейковые сайты имитируют сервисы для бухгалтеров, где можно загрузить, например, шаблоны документов.

Ранее директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов рассказал о другом способе кражи денег. Под видом сотрудников кадровых агентств мошенники звонят с предложением о высокооплачиваемой удаленной работе. Они предлагают созвониться в Skype или Zoom якобы для того, чтобы показать презентацию. Затем злоумышленники просят проверить активность банковского счета, на который будет начисляться зарплата.