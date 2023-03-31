Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

РИА Новости: мошенники придумали схему хищения денег с помощью «онлайн-собеседований»

Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «Мегафона» Сергей Хренов заявил, что злоумышленники придумали новую схему хищения денег у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, под видом сотрудников кадровых агентств мошенники звонят с предложением о высокооплачиваемой удаленной работе. Они предлагают созвониться в Skype или Zoom якобы для того, чтобы показать презентацию.

Затем злоумышленники просят проверить активность банковского счета, на который будет начисляться зарплата. Хренов сообщил, что жертву просят поделиться экраном, открыть банковское приложение и перевести деньги на счет своего же мобильного телефона.

После успешной транзакции, мошенник предлагает жертве работу, а для «возврата» средств с мобильного на банковский счет направляет ей SMS-сообщение. Перевод средств подтверждается в ответном сообщении, однако на самом деле деньги уходят к злоумышленникам. По данным эксперта, на сегодняшний день фиксируются случаи хищения таким способом до десяти тысяч рублей.

Ранее глава департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Прозоровский сообщил, что кибермошенники могут использовать чат-боты для обмана пользователей. В частности, выманивать с их помощью персональные данные.

До этого Сбербанк предупредил, что злоумышленники выманивают у граждан средства, звоня под видом сотрудников ФСБ или полиции и обвиняя их в измене Родине.