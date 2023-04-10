Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 40 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в понедельник, 10 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы за сутки были уничтожены пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 американского производства, две боевые бронированные машины, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также в оборонном ведомстве заявили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старица под Харьковом.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

