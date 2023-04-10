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14:19, 10 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили до 40 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 40 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили до 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в понедельник, 10 апреля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что помимо живой силы за сутки были уничтожены пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 американского производства, две боевые бронированные машины, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также в оборонном ведомстве заявили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старица под Харьковом.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 406 самолетов, 228 вертолетов, 3727 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8608 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4554 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9414 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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