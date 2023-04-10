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14:18, 10 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Харьковом

МО РФ заявило об уничтожении военными склада боеприпасов 67-й бригады ВСУ под Харьковом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским военным за сутки удалось уничтожить склад боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Старица под Харьковом. Об этом заявил журналистам в понедельник, 10 апреля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что потери противника на купянском направлении составили свыше 30 военнослужащих. Кроме того, российская армия подбила две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

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В Минобороны также отметили, что на херсонском направлении за сутки удалось уничтожить до 40 украинских бойцов. Там же противник лишился двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей, американской артиллерийской системы М777, гаубицы Д-30.

8 апреля сообщалось, что российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях. Тогда же российские войска нанесли удар по 92 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях. В Минобороны подчеркивали, что поражение было нанесено по подразделениям, технике и живой силе в 114 районах. Удары наносили ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск.

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Анна Щербакова
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