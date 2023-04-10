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14:42, 10 апреля 2023Бывший СССР

Описана возможная реакция Киева на утечку о шпионаже властей США за Зеленским

Политолог Мезюхо: Киев проигнорирует информацию о шпионаже властей США за Зеленским

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

За опубликованной информацией о шпионаже властей США за президентом Украины Владимиром Зеленским не последует агрессивной реакции Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Иван Мезюхо, подчеркнув, что факт прослушки со стороны американских властей не стал неожиданностью для Киева.

«Учитывая, что в свое время американцами прослушивались разговоры [бывшего канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, ожидать какой-то агрессивной реакции от Зеленского не стоит. Реакция, если и будет, то будет минимальной, полной расплывчатых формулировок, и ее вообще может озвучить не сам Зеленский, а, например, [cоветник президента Украины] Михаил Подоляк, либо кто-нибудь из сотрудников офиса президента Украины», — заявил эксперт.

Политолог также выразил уверенность в том, что украинские власти знали о факте прослушки со стороны американских властей.

«Зеленский не сомневается в том, что за ним следят и что обо всех его шагах докладывают, он изначально соглашался на это. (...) Никаких кулуарных конфликтов в связи с прослушкой ожидать не стоит», — добавил Мезюхо.

Ранее CCN со ссылкой на данные Пентагона сообщил, что власти США шпионили за Зеленским. При этом для украинских властей это не стало неожиданностью, несмотря на их разочарование в утечке данных, уточнил телеканал со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому.

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Кирилл Садовский
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