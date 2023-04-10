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09:39, 10 апреля 2023Мир

Власти США шпионили за Зеленским

CNN: утечка секретных документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским

Фото: Alina Yarysh / Reuters

Утечка секретных файлов Пентагона показала, что власти США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в материале CNN.

«Один документ раскрывает [информацию о том, что] США, шпионили за Зеленским», — сказано в статье.

При этом для украинских властей это не стало неожиданностью, заявил источник, близкий к украинскому лидеру. Тем не менее украинские чиновники крайне разочарованы утечкой данных.

Ранее США увидели угрозу из-за утечки секретных документов. В частности, Вашингтон обеспокоен возможным подрывом отношений с партнерами, поскольку в обнаруженных файлах говорится о слежке за ними.

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Виктория Кондратьева
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