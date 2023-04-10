США увидели угрозу из-за утечки секретных документов

CNN: США увидели угрозу подрыва отношений с союзниками из-за утечки секретных документов

США увидели угрозу подрыва отношений с союзниками из-за утечки секретных документов Пентагона, передает CNN.

«Просочившиеся в сеть высокосекретные документы Пентагона дали представление о том, как США шпионят за союзниками и врагами, что глубоко встревожило чиновников США, которые опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», — говорится в материале.

В связи с этим США предприняли межведомственные усилия для оценки влияния документов на национальную безопасность страны, а также на союзников и партнеров Вашингтона, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Уточняется, что некоторые из документов разоблачают прослушивание ключевых союзников США, среди которых Южная Корея, Израиль и Украина.

Ранее сообщалось, что в слитых файлах, датированных началом марта, содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. В частности, в документах говорится о нехватке систем противовоздушной обороны на Украине.