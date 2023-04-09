Утечка данных по Украине вызвала панику в Пентагоне

Washington Post: утечка секретных документов вызвала панику в руководстве Пентагона

Утечка секретных разведданных по Украине вызвала настоящую панику в руководстве Пентагоне. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что Пентагон в ответ на инцидент ограничил передачу данных своим союзникам.

Собеседники издания назвали такого рода ограничение «необычайно строгим, и оно свидетельствует о высоком уровне паники». При этом в Европе обеспокоены тем, что Вашингтон может ограничить и доступ союзников к своим разведданным. Многие из опубликованных документов содержат пометки, которые запрещают передавать их иностранным гражданам.

Как пишет издание, утечка показывает и подтверждает, что Штаты активно занимаются разведкой против собственных союзников — это может вызвать их крайне негативную реакцию. Источник рассказал WP, что на сегодняшний день «полный объем утечки неясен»: вероятно, опубликована лишь первая порция документов. Попавшие в интернет материалы «затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США», резюмировало издание.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

9 апреля высокопоставленный источник разведки сообщил в интервью The New York Times, что утечка данных о положении Вооруженных сил Украины грозит навредить отношениям США с союзниками в Европе. По его словам, обнародование информации было болезненным, и этот факт может ограничить обмен разведданными.

Кроме того, утечка показывает, что у Штатов есть доступ к планам не только Украины, но и России, заявили эксперты. Благодаря этому Вашингтон может предупредить Киев о предполагаемых целях будущих атак.