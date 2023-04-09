Стало известно о доступе США к планам России из-за утечки документов Пентагона

NYT: утечка документов Пентагона показывает наличие у США доступа к планам России

Утечка документов Пентагона, которая произошла ранее на этой неделе, показывает, что у США есть доступ к планам не только Украины, но и России. Об этом стало известно The New York Times (NYT).

Документы, датированные концом февраля — началом марта, представляют собой оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США, сделанные на основе разведданных. Они свидетельствуют, что Вашингтон мониторит действия высшего военного и политического руководства Украины, чтобы «иметь четкое представление» о стратегии страны.

Как отмечает издание, утечка документов показывает, что в наличии у США есть также доступ и к планам России, благодаря чему Вашингтон может предупредить Киев о предполагаемых целях будущих атак.

8 апреля издание The War Zone писало, что российская разведка может добыть много информации о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намерениях Генштаба из-за недавней утечки Пентагона.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в сети появились около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

7 апреля NYT также стало известно об утечке важной информации об украинском конфликте. В данных, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.