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16:58, 8 апреля 2023Мир

Киев предупредили о попадании к Москве опасной информации из-за утечки Пентагона

The War Zone: разведка РФ узнает много опасной для ВСУ информации из-за утечки данных

Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Goballookpress.com

Российская разведка может добыть много информации о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и намерениях Генштаба из-за недавней утечки Пентагона, утверждает The War Zone. В материале сказано, что секретные данные позволят российским экспертам более подробно представить военное планирование Киева.

В разговоре с изданием бывший высокопоставленный офицер спецназа США констатировал, что слитые данные выглядят как подлинные. По его мнению, они выглядят «вполне законными». «Реальный вопрос в том, что выходит из Пентагона? У кого есть разрешение [к закрытой информации]?» — спросил он.

Ранее российский политолог указал, что утечки секретных данных из госорганов и ведомств США произошли намеренно. «Утечки в Америке — вещь достаточно распространенная», — сказал он и добавил, что это связано с информационной войной.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что в сети появились около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

7 апреля NYT также стало известно об утечке важной информации об украинском конфликте. В данных, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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Варвара Кошечкина
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