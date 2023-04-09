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03:38, 9 апреля 2023Мир

В США заявили о проблемах после утечки секретных данных по Украине

NYT: утечка секретных данных по Украине может навредить отношениям США с союзниками

Фото: Tom Brenner / Reuters

Утечка секретных данных о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Пентагона грозит навредить отношениям США с союзниками в Европе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя разведки.

По его словам, обнародование информации было болезненным, и этот факт может ограничить обмен разведданными.

«Недавно обнародованные разведывательные документы также ясно показывают, что Соединенные Штаты шпионят не только за Россией, но и за ее союзниками», — пишет автор материала.

Кроме того, утечка снизит доверие европейских стран и Украины к разведке США, что приведет к сокращению обмена конфиденциальными данными.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в сети появились около сотни американских секретных данных. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Утверждалось, что это вторая партия слитых данных.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Марина Совина
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