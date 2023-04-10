Стало известно о подготовке в Сербии иска к НАТО из-за обедненного урана

Сербский юрист Алексич заявил о подготовке иска к НАТО из-за применения обедненного урана

Сербский юрист Срджан Алексич заявил, что готовит иск к НАТО из-за применения организацией боеприпасов с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году. Как стало известно NEWS.ru, правозащитник хочет добиться компенсации для жертв бомбардировок.

«Представляя в суде военнослужащих, живущих в Нише [город расположен на юге Сербии], я заметил, что во время агрессии НАТО в 1999 году фигурантами были около 16 тысяч военнослужащих. А когда я начал вести их дела в 2015 году, истцов было уже на шесть тысяч меньше», — рассказал юрист. Он обратил внимание на то, что с каждым годом ветеранов становится меньше, так как они умирают от рака.

Алексич намерен объединить пострадавших от воздействия обедненного урана итальянских и сербских военных, чтобы выступить с ними перед Европейским парламентом или ООН. Он считает, что к иску также могут присоединиться ассоциации пострадавших из Боснии и Герцеговины.

В конце марта министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич заявила, что после задействования странами НАТО боеприпасов с обедненным ураном в 1999 году среди жителей Западных Балкан наблюдался рост случаев различных патологий. По ее словам, в регионе был зафиксирован рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, патологий у беременных и умственных нарушений у детей. Кроме того, существенно увеличилось число выявляемых случаев бесплодия у мужчин.