В Сербии описали последствия применения НАТО обедненного урана

Минздрав Сербии заявил о росте случаев бесплодия из-за применения НАТО обедненного урана

После того как страны НАТО задействовали боеприпасы с обедненным ураном при бомбардировках Югославии в 1999 году, среди жителей Западных Балкан наблюдался рост случаев различных патологий. Последствия применения данного вида вооружения описала министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич, передает РИА Новости.

По ее словам, в регионе был зафиксирован рост онкологических и аутоиммунных заболеваний, патологий у беременных и умственных нарушений у детей. Кроме того, существенно увеличилось число выявляемых случаев бесплодия у мужчин.

«Это был отвратительный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, не только Сербией и Черногорией, надеюсь, что международная научная общественность поймет, что это (последствия бомбардировок для здоровья ныне живущих — прим. "Ленты.ру") необходимо исследовать научным путем и особенно — запретить оружие с обедненным ураном», — заявила Груйичич.

Ранее в марте посол США в Белграде Кристофер Хилл отметил, что ради лучшего будущего и партнерства с Вашингтоном сербам стоит забыть про все свои обиды из-за бомбардировок НАТО в 1999 году, проводившихся в рамках операции «Союзная сила».

Запад считал, что власти Союзной Республики Югославия начали этнические чистки в косовской автономии. Удары со стороны НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В итоге погибли свыше 2,5 тысячи человек, в том числе 87 детей.