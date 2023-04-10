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19:03, 10 апреля 2023Ценности

В сети восхитились моложавой внешностью 89-летней актрисы

89-летняя актриса Джоан Коллинз показала фигуру в облегающих брюках во время прогулки
Джоан Коллинз

Джоан Коллинз. Фото: @joancollinsdbe

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала стройную фигуру в облегающих брюках во время прогулки. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 89-летняя звезда позировала в узких топе и штанах, которые заправила в высокие сапоги. Кроме того, она надела винтажную кожаную куртку французского люксового бренда Yves Saint Laurent. При этом артистка распустила волосы, зачесав назад челку, накрасила губы малиновой помадой и дополнила образ массивными солнцезащитными очками и серьгами с металлическими кругами на цепочках.

Пользователи сети восхитились моложавым внешним видом Коллинз, сделав ей комплименты в комментариях. «Стареешь в обратном направлении. Выглядишь лучше, чем когда-либо», «Невероятно для такого возраста», «Джоан, клянусь, ты не стареешь, а становишься все привлекательнее», «Выглядишь на 39», «Тебе словно 20. Удивительно», — заявили поклонники.

В декабре 2022 года Джоан Коллинз также показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. На размещенном снимке знаменитость запечатлена на фоне бассейна в Беверли-Хиллз с супругом Перси Гибсоном, который младше нее на 32 года. Как сообщила женщина, они с избранником отмечали Рождество.

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Алина Гостева
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