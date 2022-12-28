89-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

89-летняя британская актриса Джоан Коллинз позировала в купальнике и восхитила фанатов

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий кадр она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 89-летняя знаменитость запечатлена на фоне бассейна в Беверли-Хиллз с супругом Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года. Как сообщила женщина, они с избранником отмечали Рождество.

Звезда сериала «Династия» позировала в закрытом купальнике на тонких бретелях с леопардовым принтом, частично оголяющим ее спину. При этом Коллинз дополнила образ солнцезащитными очками, массивными серьгами, кулоном и красной помадой. Кроме того, она собрала волосы в пучок.

Поклонники сделали комплименты артистке в комментариях под публикацией. «Как же вы прекрасны», «Выглядите великолепно и очень сексуально в свои годы, так что возраст — это только цифры», «Потрясающе, как и всегда!» — заявили они.

Ранее в декабре звезда российской музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина сфотографировалась с 74-летней матерью Галиной, которая удивила фанатов своим моложавым внешним видом. Женщина была одета в черную классическую рубашку с длинными рукавами. При этом она дополнила образ укладкой на коротких волосах цвета блонд и макияжем.