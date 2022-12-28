Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:00, 28 декабря 2022Ценности

89-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

89-летняя британская актриса Джоан Коллинз позировала в купальнике и восхитила фанатов

Фото: @joancollinsdbe

Британская актриса, продюсер и писательница Джоан Коллинз показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий кадр она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 89-летняя знаменитость запечатлена на фоне бассейна в Беверли-Хиллз с супругом Перси Гибсоном, который младше ее на 32 года. Как сообщила женщина, они с избранником отмечали Рождество.

Звезда сериала «Династия» позировала в закрытом купальнике на тонких бретелях с леопардовым принтом, частично оголяющим ее спину. При этом Коллинз дополнила образ солнцезащитными очками, массивными серьгами, кулоном и красной помадой. Кроме того, она собрала волосы в пучок.

Материалы по теме:
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
31 июля 2022

Поклонники сделали комплименты артистке в комментариях под публикацией. «Как же вы прекрасны», «Выглядите великолепно и очень сексуально в свои годы, так что возраст — это только цифры», «Потрясающе, как и всегда!» — заявили они.

Ранее в декабре звезда российской музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина сфотографировалась с 74-летней матерью Галиной, которая удивила фанатов своим моложавым внешним видом. Женщина была одета в черную классическую рубашку с длинными рукавами. При этом она дополнила образ укладкой на коротких волосах цвета блонд и макияжем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Во Франции пожаловались на нечестный энергетический договор с Германией
Южная Корея захотела отправить три беспилотника на каждый северокорейский БПЛА
Из «Аватара 2» вырезали десять минут фильма из-за проблем с оружием в США
89-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Мясников дал советы для снижения риска похмелья после новогоднего застолья
России перестало хватать токарей и дворников
В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной
«Злые русские хакеры» опубликовали данные украинских «кибервойск»
В России предрекли увеличение турпотока из одной страны
В Госдуме назвали последствие при возможном вторжении Польши на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.