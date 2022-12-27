Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:32, 27 декабря 2022Ценности

Внешность 74-летней матери звезды Hi-Fi удивила фанатов

Моложавая внешность 74-летней матери звезды Hi-Fi Татьяны Терешиной удивила фанатов

Фото: @tanya_tereshina

Звезда российской музыкальной группы Hi-Fi Татьяна Терешина сфотографировалась с 74-летней матерью Галиной, которая удивила фанатов своим моложавым внешним видом. Соответствующий снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, на размещенном кадре знаменитость предстала на фоне рождественской елки с родительницей, которая была одета в черную классическую рубашку с длинными рукавами. При этом женщина дополнила образ укладкой на коротких волосах цвета блонд и макияжем: она подвела глаза черным карандашом, нанесла на щеки румяна, а на губы — помаду нюдового оттенка.

Кроме того, на фото видно, что на лице героини публикации отсутствуют глубокие морщины. «Сегодня день рождения моей мамы! Целую твои руки», — подписала Терешина пост, который собрал более тысячи лайков.

Материалы по теме:
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля. Почему она отказалась бороться со старостью?
Сару Джессику Паркер считают иконой стиля.Почему она отказалась бороться со старостью?
25 июня 2022
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года. Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
Дженнифер Лопес вновь вышла замуж в 53 года.Как ей удалось сохранить красоту и навсегда остаться секс-символом?
31 июля 2022

Подписчики удивились внешности родительницы звезды, о чем написали в комментариях под публикацией. «74? А похоже на 54!», «Маме бы в жизни не дала 74 года. Максимум 60. И говорю это искренне», «Мамочке 45, однозначно!» — заявили они.

В октябре поклонники удивились моложавой внешности американской певицы, продюсера и наставника шоу The Voice Гвен Стефани. Знаменитость снялась в рекламном ролике в честь своего 53-летия. На видео артистка позировала в полупрозрачном платье, украшенном множеством аппликаций в виде красных роз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В России высказались об условиях возобновления переговоров с Украиной
Объявлены номинанты премии «Золотой орел»
Курс доллара превысил 70 рублей
Игравший в НХЛ россиянин раскритиковал квалификацию врачей в Северной Америке
«Одноклассники» и СТС помогут пользователям примерить образ героя телеканала
Глава ЕК назвала общий объем помощи от ЕС для Украины
Выдавших себя за силовиков и похитивших человека российских студентов задержали
Объявлен новый посол Германии в России
Козловский рассказал об одной из самых трудных ролей в карьере
Бывший президент Украины перестал быть миллиардером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.