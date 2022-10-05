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Фанаты удивились моложавой внешности 53-летней Гвен Стефани

53-летняя певица Гвен Стефани снялась в рекламе бренда GXVE Beauty и удивила фанатов

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Фанаты удивились моложавой внешности 53-летней американской певицы, продюсера и наставника шоу The Voice Гвен Стефани. Соответствующие видеоролик и комментарии появились на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) ее собственного бренда декоративной косметики GXVE Beauty.

Знаменитость снялась в рекламном ролике в честь своего 53-летия. На видео артистка позировала в полупрозрачном платье, украшенном множеством аппликаций в виде красных роз. Кроме того, в ролике показаны кадры, на которых Стефани запечатлена в гримерных комнатах и на концертах.

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Многие поклонники удивились внешнему виду поп-певицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 33 тысяч лайков. «Гвен Стефани либо не стареет, либо заморожена», «Пожалуйста, просто дайте мне состариться, как Гвен», «Она выглядит нестареющей», «С днем рождения, королева! Не могу поверить, что тебе 53. Ты выглядишь потрясающе для своего возраста!», «Хотел бы я, чтобы у меня была такая же генетика», — высказывались они.

В сентябре певица Гвен Стефани восхитила фанатов стройной фигурой и лицом без морщин. Знаменитость снялась в проморолике нового сезона телешоу The Voice, а затем разместила свои фото со съемочной площадки в социальных сетях. На видео Стефани одета в ярко-розовое облегающее мини-платье, украшенное бисером и цветочным узором. Ее образ дополнили яркие колготки и туфли на высокой платформе. Поклонники обратили внимание на гладкую кожу звезды и обсудили изменения в ее внешности в комментариях.

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Мария Винар
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