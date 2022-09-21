Гвен Стефани удивила фанатов стройной фигурой и лицом без морщин в 52 года

Американская певица Гвен Стефани снялась в облегающем платье в проморолике The Voice

Американская певица, продюсер и наставник шоу The Voice Гвен Стефани удивила фанатов лицом без морщин и стройной фигурой в 52 года. Соответствующие кадры опубликованы на официальной странице канала NBC в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в проморолике нового сезона The Voice, а затем разместила свои фото со съемочной площадки в социальных сетях. На видео Стефани одета в ярко-розовое облегающее мини-платье, украшенное бисером и цветочным узором. Ее образ дополнили яркие колготки и туфли на высокой платформе. Исполнительница собрала волосы в высокий пучок, а в качестве аксессуаров выбрала розовые серьги.

Поклонники обратили внимание на гладкую кожу звезды и обсудили изменения в ее внешности в комментариях. «Хотелось бы, чтобы она перестала работать над своим лицом… Она начинает походить на Мадонну», «Любите Гвен, но перестаньте морочить себе голову», «О нет, она вколола себе ботокс, точно говорю. Теперь ее глаз не видно», «Что с ней случилось?» — высказались они.

Ранее в августе Гвен Стефани рассказывала о секретах своей молодости. Знаменитость поделилась, что ради привлекательности она правильно питается и увлажняет кожу. Также она добавила, что регулярно тренируется для поддержания физической формы.

