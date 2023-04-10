49-летняя Хайди Клум снялась топлес в честь Пасхи и была обругана в сети

49-летняя модель Хайди Клум снялась топлес и с кроличьими ушами в честь Пасхи

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь католической Пасхи и была обругана в сети. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует топлес в черных плавках, прикрыв руками обнаженную грудь. Свой образ она дополнила кроличьими ушами, распустив при этом волосы. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Читатели издания Daily Mail возмутились данным фото, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Почему женщины среднего возраста публикуют свои голые снимки? Пасха — это не кроличьи уши и обнаженное тело», «Зачем в такой праздник выставлять свою наготу?», «Я думаю, что она боится стареть. Но ей нужно повзрослеть», «Иисус умер за наши грехи, а не для того, чтобы можно было бегать полуголым!», «Какая она грустная и неудовлетворенная жизнью. Гоняется за вниманием и похвалой от незнакомцев вместо того, чтобы наслаждаться своей семьей и делать добрые дела», — высказывались они.

В марте Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Манекенщица позировала перед камерами на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.