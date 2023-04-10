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10:30, 10 апреля 2023Ценности

49-летняя Хайди Клум снялась топлес в честь Пасхи и была обругана в сети

49-летняя модель Хайди Клум снялась топлес и с кроличьими ушами в честь Пасхи

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном виде в честь католической Пасхи и была обругана в сети. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует топлес в черных плавках, прикрыв руками обнаженную грудь. Свой образ она дополнила кроличьими ушами, распустив при этом волосы. Также видно, что на ее лице отсутствует макияж.

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Читатели издания Daily Mail возмутились данным фото, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Почему женщины среднего возраста публикуют свои голые снимки? Пасха — это не кроличьи уши и обнаженное тело», «Зачем в такой праздник выставлять свою наготу?», «Я думаю, что она боится стареть. Но ей нужно повзрослеть», «Иисус умер за наши грехи, а не для того, чтобы можно было бегать полуголым!», «Какая она грустная и неудовлетворенная жизнью. Гоняется за вниманием и похвалой от незнакомцев вместо того, чтобы наслаждаться своей семьей и делать добрые дела», — высказывались они.

В марте Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Манекенщица позировала перед камерами на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.

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Мария Винар
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