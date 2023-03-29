Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 29 марта 2023Ценности

49-летняя Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье

Модель Хайди Клум появилась на красной дорожке музыкальной премии в откровенном наряде

Фото: Steve Granitz / FilmMagic / Getty Images

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 49-летняя манекенщица позировала на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.

Материалы по теме:
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ: чем запомнилась Неделя моды в Париже?
Осмеянная Ратаковски, женщины-диваны, роботы на подиуме и грудь напоказ:чем запомнилась Неделя моды в Париже?
7 марта 2023
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги: чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
Поцелуй Николь Кидман и прозрачный корсет Леди Гаги:чем звезды удивили фанатов «Оскара» и куда пропала красная дорожка?
13 марта 2023

Образ знаменитости был дополнен макияжем с голубыми стрелками на веках, сделанным известной визажисткой Линдой Хэй, объемными серьгами, а также маникюром и босоножками на платформе и высоких каблуках в тон наряду.

Ранее в марте Хайди Клум снялась в откровенном наряде для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. 49-летняя манекенщица показала кадр, на котором предстала в прозрачном белом платье длины макси. При этом на нем было видно, что она не надела нижнее белье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия обвинила США в очередном нарушении ДСНВ
Российский дипломат рассказал о трагической ошибке Украины
Москалькова высказалась о судьбе брошенных Киевом военнопленных
Карпин объяснил слова о посте тренера сборной России по футболу
Стало известно об изменениях в состоянии Костомарова
49-летняя Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье
Почти в половине самых популярных в России роллов нашли кишечную палочку
Верующие начали собираться у Киево-Печерской лавры в день выселения монахов
Испания пообещала передать Украине первые танки Leopard после Пасхи
В WhatsApp улучшат популярную возможность
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.