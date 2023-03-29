49-летняя Хайди Клум появилась на публике в откровенном платье

Модель Хайди Клум появилась на красной дорожке музыкальной премии в откровенном наряде

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие фото она опубликовала в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 49-летняя манекенщица позировала на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards, прошедшей в Голливуде. Для выхода в свет она выбрала блестящее синее платье длины макси английского бренда Julien Macdonald с разрезом до верхней части бедра и вырезом в районе грудной клетки, обнажающим часть бюста.

Образ знаменитости был дополнен макияжем с голубыми стрелками на веках, сделанным известной визажисткой Линдой Хэй, объемными серьгами, а также маникюром и босоножками на платформе и высоких каблуках в тон наряду.

Ранее в марте Хайди Клум снялась в откровенном наряде для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. 49-летняя манекенщица показала кадр, на котором предстала в прозрачном белом платье длины макси. При этом на нем было видно, что она не надела нижнее белье.