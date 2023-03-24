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20:34, 24 марта 2023Ценности

49-летняя Хайди Клум показала фото в прозрачном платье без нижнего белья

49-летняя модель Хайди Клум показала фото для журнала Vogue в прозрачном платье без белья

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном наряде для апрельского выпуска греческой версии журнала Vogue. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя манекенщица показала кадр, на котором предстала в прозрачном белом платье длины макси. Знаменитость позировала, наклонившись над деревянным тазом с водой и отжимая руками влажные волосы. При этом видно, что она не надела нижнее белье.

Кроме того, Клум поделилась еще несколькими снимками в различных образах. Так, она примерила золотистый купальник, обнажающий часть груди, красное платье с вырезами на бедрах и бежевый наряд с перьями. Модель не улыбалась на фото, подписав: «Улыбаюсь внутри».

Ранее в марте Хайди Клум появилась на публике в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Для выхода в свет она выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар.

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Алина Гостева
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